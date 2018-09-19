Юрист Игорь Жулимов арестован в Пензе за участие в шествии 9 сентября Политика

Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Судья Ленинского районного суда Пензы Наталья Прошина назначила наказание в виде пяти суток административного ареста учредителю и директору юридической фирмы «Пионер» Игорю Жулимову за участие в несогласованном шествии против пенсионной реформы, состоявшемся на улице Московской 9 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов накануне и оставлен в отделении полиции №1 до суда, который состоялся в среду, 19 сентября.

В итоге Игорь Жулимов был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

«Срок отбытия наказания исчислять с зачетом времени его административного задержания по настоящему делу с 14 часов 15 минут 18 сентября 2018 года», — говорится в постановлении.

По словам Игоря Жулимова, свой арест он обжаловать не будет.

Читайте также

Несогласованное шествие против пенсионной реформы прошло в Пензе без задержаний

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», организованное сторонниками оппозиционера Алексея Навального шествие против пенсионной реформы, которое не было согласовано городскими властями, прошло в Пензе 9 сентября мирно, без задержаний. Оно перетекло в митинг, состоявшийся в сквере имени Ф.Э. Дзержинского.

Через несколько дней его организатор Антон Струнин, ранее возглавлявший пензенский штаб Алексея Навального, был арестован на 10 суток и оштрафован на 18 тыс. рублей за неповиновение законному требованию представителя правоохранительных органов и за нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия.

Председатель совета региональной молодежной общественной организации «Поколение нового времени» Иван Финогеев за участие в шествии также получил 10 суток ареста.

Еще два человека — Александр Шипанов и Александр Абрамов — оштрафованы на 12 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно.