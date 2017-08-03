Пензенскому штабу Навального не согласовали акцию в «Спутнике» Политика

Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Администрация Засечного сельсовета Пензенской области не согласовала акцию на набережной города «Спутник», которую сторонники известного российского оппозиционера Алексея Навального планировали провести в предстоящую пятницу, 4 августа.

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«В Засечном сельсовете нам не согласовали», — сообщил ИА «PenzaNews» координатор пензенского штаба Алексея Навального Антон Струнин.

По его словам, ответ на уведомление, направленное в местную администрацию 26 июля, пришел по электронной почте через несколько дней.

«Они написали мне, что предлагают нам альтернативное место — гайд-парк в селе Кондоль», — сказал собеседник агентства.

Антон Струнин добавил, что в качестве причины отказа администрация Засечного сельсовета указала ранее запланированные на эту же дату и в том же месте мероприятия, не уточнив при этом, какие именно.

По его словам, он ответил на письмо из сельсовета, предложив заново рассмотреть заявку, так как альтернативное место организаторов акции не устраивает.

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«На данный момент мне ничего не ответили, поэтому я считаю, что на завтра у меня не согласовано мероприятие. На следующей неделе подам на них в суд по поводу того, что они незаконно мне ответ не дали», — пояснил координатор штаба, отметив, что намеченную на 4 августа акцию в «Спутнике» в любом случае провести уже не получится.

Антон Струнин сообщил также, что подал в администрацию Засечного сельсовета два новых уведомления — на 8 и 15 августа.

Он подчеркнул, что в случае отказа представители штаба пойдут в суд, и если он встанет на их сторону, они успеют организовать запланированные на эти числа мероприятия.