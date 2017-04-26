В Пензе 1 мая сторонники Навального присоединятся к митингу КПРФ Общество

Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Сторонники основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального планируют присоединиться к митингу КПРФ, который пройдет у здания бывшего кинотеатра «Родина» в Пензе в предстоящий понедельник, 1 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил один из бывших соучредителей движения «Гражданский контроль», сторонник известного российского оппозиционера Антон Струнин в среду, 26 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, на предстоящем мероприятии активисты, как и на митинге 26 марта, намерены выступить против коррупции.

«1 мая будет митинг, который организует КПРФ, но в котором вполне можем участвовать и мы», — сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о том, почему из двух митингов на Советской площади — ЛДПР в 10.00 и Компартии России в 12.00 — предпочтение было сделано в пользу второго, Антон Струнин заявил, что такого выбора не стояло.

«Про митинг ЛДПР я, честно говоря, от вас сейчас узнал. Митинги коммунистов — это действительно реальное событие, которое происходит», — отметил он.

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В продолжение темы сторонник Навального пояснил, что также не рассматривался вариант участия в официальном митинге, который традиционно пройдет перед зданием правительства Пензенской области — на площади Ленина.

«В случае с выходом на митинг, где организатором является «Единая Россия», это, как минимум, может быть воспринято самими организаторами негативно», — предположил собеседник агентства, добавив, что в этом случае не исключены задержания активистов с плакатами антикоррупционной направленности.

«Поэтому я, думая о людях, не собираюсь посылать их туда, где у них могут быть такие проблемы», — резюмировал Антон Струнин.