В Пензе лидер молодежной организации объявил голодовку Политика

Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Председатель совета региональной молодежной общественной организации «Поколение нового времени» Иван Финогеев объявил о начале голодовки после того, как облсуд оставил без изменения постановление Ленинского районного суда Пензы, в соответствии с которым он арестован на 10 суток за участие в несогласованном шествии против пенсионной реформы, состоявшемся 9 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «ПНВ», поступившем в редакцию ИА «PenzaNews».

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«Наказание для активиста в виде ареста на 10 суток, по мнению судьи [Елены] Репиной, является соразмерным. Не были приняты во внимание даже положительные характеристики с места работы Ивана», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что Иван Финогеев принял решение о голодовке не только из-за своего наказания, но и «в знак солидарности с остальными гражданами, пострадавшими после акции 9 сентября».

«Общественник выйдет из спецприемника в предстоящее воскресенье в 19.00», — уточняется в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», организованное сторонниками оппозиционера Алексея Навального шествие против пенсионной реформы, которое не было согласовано городскими властями, прошло в Пензе 9 сентября мирно, без задержаний. Оно перетекло в митинг, состоявшийся в сквере имени Ф.Э. Дзержинского.

Через несколько дней его организатор Антон Струнин, ранее возглавлявший пензенский штаб Алексея Навального, был арестован на 10 суток и оштрафован на 18 тыс. рублей за неповиновение законному требованию представителя правоохранительных органов и за нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия.

Председатель совета региональной молодежной общественной организации «Поколение нового времени» Иван Финогеев за участие в шествии также получил 10 суток ареста.

Еще два человека — Александр Шипанов и Александр Абрамов — оштрафованы на 12 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно.

19 сентября — спустя десять дней после несогласованной акции — суд назначил 5 суток ареста учредителю и директору юридической фирмы «Пионер» Игорю Жулимову.