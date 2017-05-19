Алексей Навальный открыл предвыборный штаб в Пензе Политика

Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Известный российский оппозиционер Алексей Навальный, планирующий участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, открыл в Пензе предвыборный штаб в пятницу, 19 мая.

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Встреча с волонтерами и представителями средств массовой информации, среди которых были также иностранные журналисты, состоялась в кибер-клубе «New Wave».

Как сообщил соратник основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков, сам штаб, который стал 31-м в России, будет располагаться на улице Урицкого, 74, и начнет работу в понедельник, 22 мая.

В ходе встречи с волонтерами, он рассказал о задачах штаба, представил его руководителя Станислава Филиппова и пояснил, какая работа потребуется.

«Мы должны построить крутую агитационную машину. И задача штаба ― ее собрать», ― подчеркнул Леонид Волков.

Обращаясь к собравшимся, Алексей Навальный отметил, что очень рад лично открыть свой предвыборный штаб в Пензе.

«Мы считаем, что все изменить можно. […] Потому что везде все меняли: во многих странах успешно победили коррупцию, во многих странах успешно развивается экономика. И у нас может развиваться. […] Только нам нужно верить в свои силы», ― сказал оппозиционер.

Он также подчеркнул, что главным врагом народа является неверие и безразличие.

После выступления Алексея Навальный каждый желающий мог задать ему вопрос и выступить с предложением.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся после встречи с волонтерами, Леонид Волков обозначил три задачи, которые стоят перед пензенским предвыборным штабом Алексея Навального.

«Это координация волонтеров для организации агитации, это работа по сбору подписей, которых мы в Пензе планируем собрать 5 тыс., и это организация и подготовка наблюдения ― в стране мы планируем 100 тыс. наблюдателей выставить», ― уточнил он.

В свою очередь Алексей Навальный сообщил, что его команда очень довольна открытием штаба.

«Мы очень довольны тем, что практически опровергнута идея и тезис о том, что Пензенская область политически не активный регион. […] Я уверен, что здесь, в Пензенской области, мы будем вести активную и эффективную кампанию», ― резюмировал оппозиционер.