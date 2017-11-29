Координатору «Открытой России» назначен штраф за акцию в память о Немцове Общество

Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы оштрафовал координатора регионального отделения движения «Открытая Россия» Ольгу Жулимову на 20 тыс. рублей за несанкционированную акцию, которая состоялась около памятника «Покаяние» 9 октября и была посвящена дню рождения оппозиционера Бориса Немцова, убитого в Москве 27 февраля 2015 года.

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«Результат сегодняшнего суда был предсказуем. Я не удивлена», — коротко прокомментировала на своей странице в Facebook Ольга Жулимова итоги рассмотрения административного дела.

Она также рекомендовала пользователям прочитать то, что написал в соцсети ее отец — учредитель и директор юридической фирмы «Пионер» Игорь Жулимов, который представлял в суде интересы дочери.

По его словам, «впаяла судья двадцаточку», признав фотографию для флешмоба в Facebook публичным мероприятием, требующим согласования.

Фото: Facebook.com/olga.zhulimova

«Что же до моего довода, что это дело по сути является государственным принуждением гражданина к отказу от своих убеждений и их свободному выражению, что запрещено статьей 29 Конституции, то вот цитата из постановления судьи: «…открытая демонстрация убеждений может раздражать или оскорблять тех, кто имеет иные убеждения, а проводимые с этой целью мероприятия в силу своей массовости — помешать работе транспорта [улица Московская в Пензе пешеходная, типа Арбата], государственных или общественных организаций…» Ну, и вишенка на торте, не без того. Огласив вердикт, на реплику Ольги «Нам что, теперь и у памятника Пушкину с плакатом «Спасибо, Александр Сергеевич!» фотографироваться только с разрешения администрации?», судья огрызнулась: «Фотографируйтесь с плакатами, посвященными Борису Немцову, у себя дома!» Так что как минимум судью Мартынову наши убеждения «раздражают и оскорбляют», — написал юрист.

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В другом своем сообщении, которое также посвящено судебному разбирательству, Игорь Жулимов проинформировал, что от друзей начали поступать предложения «скинуться на двадцаточку».

«Огромное спасибо за поддержку, но пока еще рано. Для начала мы подадим апелляцию, так как в Европейский суд жалобу можно подавать только после апелляции. Если апелляция засилит решение, что, скорее всего, так и произойдет, мы решили объявить фандрайзинг», — отметил он.

При этом, по словам юриста, который нередко сам жертвует деньги на конкретные проекты, намечено собрать только 18 тыс. рублей: по тысяче он и его дочь хотят заплатить лично.

Кроме того, как подчеркнул Игорь Жулимов, если поступит более 18 тыс. рублей, то весь излишек будет переведен волонтерам «Немцова моста».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 20 октября в отношении координатора регионального отделения движения «Открытая Россия» Ольги Жулимовой полиция составила протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Из текста документа следует, что активистка, находясь около памятника «Покаяние» в центре Пензы 9 октября, держала в руках плакат с надписью «Спасибо, Борис» и отвечала на вопросы прохожих.

Позже Ольга Жулимова сообщила, что рисовала плакат сама накануне акции памяти, которая, кроме Пензы, прошла в ряде городов России и была посвящена дню рождения оппозиционера Бориса Немцова, убитого в Москве 27 февраля 2015 года.

По словам координатора «Открытой России», ранее она неоднократно подавала уведомления в администрацию Пензы о проведении массовых акций в центре города, в том числе около памятника «Покаяние», однако всегда получала отказы.