Антон Струнин назвал шуткой сообщение о вступлении актива штаба Навального в «ПНВ» Общество

Пенза, 14 мая 2018. PenzaNews. Оппозиционер Антон Струнин, возглавлявший пензенский штаб Алексея Навального, который прекратил свою деятельность вскоре после выборов президента России, назвал шуткой опубликованное в соцсети Facebook сообщение о том, что местные сторонники основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) якобы намерены вступить в молодежную организацию левого толка «Поколение нового времени» («ПНВ»).

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующая запись была размещена на персональной странице Антона Струнина в ночь на понедельник, 14 мая.

«Долго все обсуждали, прислушались к мнению общественности и, исходя из объективных фактов, что «Поколение нового времени» — это единственная из организаций в Пензе, кто достоин уважения, решили всем активом бывшего штаба Навального вступить в «ПНВ» Ивана Финогеева. На следующем мероприятии обещали раздать партийные билеты!» — написал он, сопроводив текст фотографией, на которой представители двух оппозиционных сил запечатлены вместе за столом с чаем и кальянами.

Комментируя ИА «PenzaNews» сообщение в соцсети, Антон Струнин пояснил, что в действительности пензенские сторонники Алексея Навального вступать в «ПНВ» не планируют.

«Я надеялся, что все поймут, что это шутка. Неужели это непонятно? […] Есть несколько человек, которые в Facebook развели какие-то странные разговоры. Собственно говоря, это была полемика с ними. […] Это просто шутки в своем кругу, а не какие-то публичные выступления», — сказал собеседник агентства.

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В свою очередь руководитель «Поколения нового времени» Иван Финогеев сообщил, что поводом для иронии послужила реакция на события 5 мая, когда в Пензе, как и в ряде других городов страны, прошли протестные мероприятия под лозунгом «Он нам не царь».

«Это для отдельных персонажей, которые очень активно начали критиковать мероприятие 5 мая. Как для кого? [Координатор «Левого фронта» в Поволжье] Сергей Падалкин, [гражданский активист] Руслан Бармаков. […] Я вчера зашел, там [в Facebook] огромное количество постов о том, какие мы все плохие, подставили людей под дубинки», — отметил оппозиционер, добавив, что от самих участников акции каких-либо жалоб в адрес «ПНВ» не поступало.

Иван Финогеев так же, как и Антон Струнин, заявил, что информация в соцсети является шуткой.

«Вообще кто знает, может быть, завтра раз и на самом деле вступят? Вчера этот вопрос не обсуждался», — добавил он.